فيديو : بكاء وصراخ ماغي بو غصن في رامز في الشلال

حلت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن ضحية الحلقة السابعة عشر من “رامز في الشلال” الذي يقدمه رامز جلال عبر شاشة قناةMBC مصر في بداية المقلب تعرضت ماغي لموقف مرعب يحدث لأول مرة في برنامج “رامز في الشلال” فأثناء تواجدها بالقارب وإنجرافهم في مياه الشلال، إنقلب من أحد جانبيه، مما أحدث ارتباك لفريق العمل حتى أن المصور كان سقط في المياه ثم تدارك رامز وفريق عمله الأمر سريعا، واستطاعوا تحريك القارب مجددا في مياه الشلال، بعد هلع وصراخ شديد من ماجي بوغصن.

وأثناء محاولة رامز جلال لتهدئه ماغي بسبب صراخها المتواصل وبكائها، فور إنتهاء المقلب طالب فريق عمله بإحضار زجاجة مياه، وأثناء مساعدته في تهدئتها صرخ بعنف في وجههم وطالبهم بمغادرة المكان لم يعرض رامز ما حدث بعد ذلك، وانتقل لمشهد أخر وهو يمسك بالمايك وهو يتحدث مع ماغي وتبدو هادئة وتضحك.