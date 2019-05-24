بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز تواصل حل اللغز وراء مقتل زوجها في "لأخر نفس"

تبدأ الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بوصول "سلمى" بمساعدة شقيقتها "دينا" لجزء من اللغز وراء مقتل زوجها "حازم" ظابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة, وهو الصحفي "علام الوليد" الذي يعمل في أحدى الصحف القومية, وبمجرد وصول "سلمى" و معها

"أدهم" إلى منزل الصحفي يتم القبض عليه من قبل الشرطة.

تدور أحداث الحلقة حول مراقبة "سليم" بوضع أجهزة تسجيل صوت و صورة في نزل شقيقته "نها" وأيضاً في منزل "ناهد" التي إكتشف بأنها على علاقة

بـ "عزت" زوج شقيقته "نها".

ومن ناحية أخرى تكليف "أبو زياد" أمير الجماعة الإرهابية "أنصار الحق" للمحامي "أمجد" وهو محمد رضوان, بالوصول إلى "ياسر" لأنه أصبح خطر على الجماعة.

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تنتهي الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لأخر نفس" بمراقبةمجموعة أشخاص يستقلون سيارة لبيت الظابط "أدهم", والقبض على "أبو فهد" أمير جماعة "جنود الدعوة" الإرهابية بعد أن شيع بأنه تم قتله.

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