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ميرنا وليد - بيروت - إجتمع الفنان عامر زيان مع الكاتب والملحن فارس إسكندر والمخرج أحمد المنجد في إفطار رمضاني في احد المنتجعات السياحية، وذلك قبل أسبوعين من إحياء الحفل المنتظر في جنوب لبنان، مع الفنانة ليال عبود والفنان محمد إسكندر.
وفي حديث خاص لموقع "الفن"، كشف زيان أنه سيحيي عدداً من الحفلات قريباً في بيروت وسوريا، وهناك جولة أوروبية سيستبقها تصوير أغنيته الجديدة "السنة سنتي" على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج أحمد المنجد.
يُذكر أن أغنية "السنة سنتي" من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني، وتوزيع جيمي حداد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- عامر زيان يجتمع مع فارس إسكندر وأحمد المنجد وكليب جديدخاص الفن- سارة أبي كنعان:... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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