شاهد.. جورج وسوف عن غناء ابنائه وديع وجورج: “اعوذ بالله”!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 03:01 صباحاً - حل الفنان السوري جورج وسوف ضيفا على الإعلامية عايشة عثمان في حلقة الامس من برنامجها “عايشة شو”. وردا عن سؤال من الاعلامية عائشة عثمان عن امكانية غناء ابنائه وديع وجورج، رد الفنان المعروف بلقب سلطان الطرب قائلا: “اعوذ بالله انا مش سامع صوتهم اساسا”. وتابع جورج وسوف ان ابنائه لم يفكروا في حياتهم ان يغنوا او يعملوا موسيقى واكد انه يرفض دخولهم المجال الفني وتابع “كل الجو ده مش جو اولادي ولا بفوت على دماغهم اساسا”.

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