كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 03:01 صباحاً - عى الفنان المصري، محمد رمضان، أحد أعضاء فريق الحرس الخاص به، الذي توفي اليوم الخميس، ولم يعلن رمضان عن تفاصيل وفاته سوى نشر صوره قديمة برفقته.
وقد نشر رمضان عبر حسابه على فايسبوك صورة له تجمعه بالشخص المتوفي وعلق قائلًا: “أسألكم الفاتحة في وفاة راجل من فريقي الخاص (حريري) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله)”.
هذه ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل الوفاة واكتفى بنشر صوره قديمة برفقته.
ويشارك محمد رمضان، فى موسم الدرامي الحالي، بمسلسل زلزال، الذى تدور أحداثه في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع محمد رمضان بحارسه الشخصي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.