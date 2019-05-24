محبو نادين نجيم يلاقونها بالورد الذي تلقته في "خمسة ونص"

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""الخليج 365"" من بيروت: احتفل محبو الفنانة نادين نجيم بنجاح مسلسها "خمسة ونص" المعروض في شهر رمضان الجاري. حيث التقوا بها بأجواء الفرح وقدموا لها باقات الزهر من النوع الذي تلقته بأحد المشاهد في مسلسلها. حيث بدت سعيدة في اللقطات نشرتها صفحة محبي "نجيم" وتفاعلت معهم رقصاً وغناء.

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إلا أن المفارقة تكمن بأن هذا الاحتفال يأتي بعد سلسلة تغريدات داعمة لها جاءت لتؤكد على نجاح مسلسلها ودورها، خاصةً بعدما استُفزّت بأحد التعليقات الذي طلب منها التنويع بأدوارها، وأتُهمِمَت فيه بأنها وصلت للنجومية بجمالها. فكان أن ردت على التعليق بالعامية اللبنانية كاتبة: "يا ديعان التعب ويا ديعان كل هل السنين بهيك حكي ما رح احكي عن أدواري سمرا ونص يوم ولو وعشق النساء وووو لأنه موجودين والكل بيعرف أنا شو قدمت وشو نوعت وما وصلت لهون بجمالي أبداً الحلوين كتار والناجحين قلال". لكن كتابتها بالعامية دفعت أحدهم ليعلّق ساخراً من استخدامها لكلمة "ديعان" بدلاً من كلمة "ضيعان" التي يجب كتابتها بحرف الضاد بدلا من الدال، فردت عليه: "بكتب عاذوقي :)". لتتوالى التعليقات دفاعا عنها بأنها تتحدث بالعامية!

فهل يحق للفنان أن يستبدل الدال بالضاد ليكتب على "ذوقه" حتى ولو بالعامية؟! سؤال برسم نادين نجيم الممثلة التي حملت تاج الجمال اللبناني ويجب أن تحرص على اللغة العربية وتؤكد على ثقافتها!

يشار إلى أن التغريدات الواردة على صفحة نجيم تؤكد تفاعل المتابعين مع إطلالتها. حيث أثنى البعض على جرأتها بالظهور بلا تبرج، وأشاد آخرون بدورها الداعم للقضايا الإنسانية بكونها طبيبة تدافع عن المرضى وتعمل بضمير.