شكرا لقرائتكم خبر عن بركة الحلقة 18.. الصراع مستمر بين عمرو سعد والعصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت الحلقة الثامنة عشرمن مسلسل بركة بطولة النجم عمروسعد والذي يعرض على فضائية سي بي سي عدد من الأحداث منها ، مراقبة العصابه لبركة إلي صديق منزله الذي يتردد عليه للاطمئنان على والدة صديقه.

وطلب بركة من اللواء جلال الحضور فورا وعرف جلال بعد ذلك أن "بركة" يريد منه الخروج بالكلب وشراء طعام له، ثم طلب مهندس الكمبيوتر الذى تعتمد عليه العصابة من كساب إختراق كمبيوتر بركة للحصول على البيانات الموجودة على البرنامج.

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كما شهدت الحلقة إقتراح عزمي الشخصية الذي يجسدها الفنان كمال أبورية على محمد لطفي بدفع المبلغ الذي طلبه بركة، وهو مليار دولار، إلا أن لطفي رفض ذلك.

المسلسل من بطولة النجم عمروسعد هالة صدقي وهنادي مهنا ومحمدلطفي وكمال ابورية ومحمدابوداوود وأحمد حلاوة ومن إنتاج سيرجي وتاليف محمدالشواف وإخراج محمود كريم.