شكرا لقرائتكم خبر عن "بدل الحدوتة 3" الحلقة 18..دنيا سمير غانم في خطر وفريقها ينقذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 18 "بدل الحدوتة 3" وقوف مظهر "أحمد رزق" مع لهفة "دنيا سمير غانم " في مشكلتها التي كان سببها إخبار لوران "ساموزين"، أن والدها فنان تشكيلي ونحات ومن ثم عرض عليها لوران أن يزورها عند والدها وبالفعل كان مظهر قد استأجر مرسم وأعد كل شئ لزيارة لوران

يقام حفل كبير لاختيار فاشينيستا وتتقدم لهفة بينما تنافسها علياء (سارة عبد الرحمن)، التي ينصب لها فخا بعد اكتشافها أن مظهر سيحضر لـ"لهفة" فستانا من ملابس أنيسة هانم قديما، لتفضحها بالحفل أمام لوران.

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يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.