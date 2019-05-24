شكرا لقرائتكم خبر عن فى حلقات "العاصوف" الماضية.. الإرهابيون يحتجزون رهائن فى الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقات الماضية من المسلسل السعودى "العاصوف"، العديد من الأحداث المشوقة، منها تزايد الهجوم الذى شنه الشيخ جهيمان وأعوانه السلفيين على الحرم المكي، ووقوع قتلى من أفراد الشرطة في محاولة لتحرير الرهائن وتقوم الشرطة بنقل القتلى والمصابين من أمام الحرم، ثم دخل رجل من الأمن و أعطى سلاحه لخالد وبعد ذلك دخل أحد الأشخاص الغرف ليجري اتصالاً مع الحكومة، وقام بإمدادهم ببعض المعلومات، ودخل عليه أحد الإرهابين، واشتبكا سويا حتي قتل رجل الأمن الإرهابى.

وجد المقتحمون زميلهم مقتولاً فعرفوا بوجود خائن بينهم، فتح الإرهابيون أبواب الحرم وقاموا بإخراج النساء والأطفال، وجاءت فتوى من هيئة العلماء باقتحام الحرم المكي لتحرير الرهائن، فقامت قوات الأمن في اليوم الثاني باقتحام الحرم المكي وحدث تبادل إطلاق نار بينهم وبين الإرهابيين وسقط العديد من القتلى، وعادت وانسحبت قوات الأمن، وبقي الإرهابيون بالداخل.

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اجتمعت قوات الأمن ليضعوا خطة لاقتحام الحرم المكي يكون احتمال الفشل فيه صفراً، يقوم رجل الأمن مرة أخرى بقتل أحدهم ويدخل نفس الغرفة ويقوم بالاتصال بقوات الأمن وتزويدهم بالمعلومات، ويصدر جهيمان أوامر بقتل أي أحد تحوم حوله الشبهات .

يذكر أن مسلسل " العاصوف 2 " يشارك في بطولته عدد من نجوم الشاشة السعودية، ومنهم ناصر القصبي وليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح ، وباقة أخرى من ألمع النجوم، والمسلسل من تأليف عبدالرحمن الوابلى، وإخراج المثنى صبح .