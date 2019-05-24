شكرا لقرائتكم خبر عن ابن أصول الحلقة 18.. أيتن عامر تنقلب على سوزان نجم الدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ابن اصول الذى يذاع على قناتى دى إم سى ودى إم سى دراما، العديد من الأحداث والتطورات أبرزها مساعدة نعمة (أيتن عامر) لرحمة (رانيا منصور) فى ولادتها حتى ذهبت معها المستشفى قبل إنجابها ولد.
بعد ذلك تطلب صولا (سوزان نجم الدين) من نعمة أن تطلب الطلاق من هشام (حمادة هلال) وتهددها حالة امتناعها وهو ما يرفضه هشام نهائيا ليؤكد انها حامل بالكذب ليبدأ فصل جديد فى المسلسل باندلاع مشاكل ببن نعمة وصولا.
مسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مع وجود بعض الكوميديا.
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