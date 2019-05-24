شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "قادرين نعملها" أحمد إبراهيم: تعاون غنائى يجمعنى مع حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الموزع أحمد إبراهيم، عن سعادته بنجاح أغنية "قادرين نعملها" مع النجم محمد حماقى، التى طرحت مؤخرا، خاصة أن الأغنية حصدت إعجاب الألاف من رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، فضلا عن عدد المشاهدات التى وصلت إلى مليون ونصف مشاهدة حتى الأن، وشهدت الأغنية عودة التعاون مجددا بين أحمد إبراهيم والنجم محمد حماقى على الساحة الغنائية.

وقال أحمد إبراهيم لـ"الخليج 365"، أن أغنية "قادرين نعملها" كانت شهادة لعودة التعاون بينى وبين حماقى والملحن الصديق عمرو مصطفى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون غنائى مع الصديقين حماقى وعمرو مصطفى، خاصة بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات، وكان أخر عمل جمع بيننا أغنية "حاجة مستخبية" عام 2012، وتم تصويرها فى عام 2014.

وأشار إبراهيم، أنه بصدد تنفيذ بعض الأغانى إلى إصدقاؤه المقربين مثل شيرين عبد الوهاب وحماقى وانغام فقط، لافتا إلى أنه يعكف حاليا على تقديم بعض الأغانى مكتفياً بعدم الإفصاح عن تفاصيلها .

Advertisements

يشار إلى أن أخر أعمال الموزع أحمد إبراهيم ، ألبوم النجمة أنغام، والذى لاقى نجاحا كبيرا ، وشارك فيه العديد من المؤلفين والملحنين، كذلك أغنية "قادرين نعملها" غناء النجم محمد حماقى وألحان عمرو مصطفى .