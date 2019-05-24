شكرا لقرائتكم خبر عن منح النجم حسين الجسمى لقب السفير المفوّض فوق العادة للعمل الإنساني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور وتكريم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، منحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الفنان الإماراتي حسين الجسمي لقب "السفير المفوّض فوق العادة" للعمل الإنساني، وذلك خلال الإحتفالية الخاصة التي أعدّتها الهيئة بمناسبة افتتاح مبنى الهلال الأحمر الجديد في مدينة أبوظبي.

وتم خلال الحفل عرض فيديو خاص عن نشاطات الإنسانية التي ساهم بها الجسمي في أكثر من دولة عربية وعالمية.

Advertisements

وأشارت الهيئة إلى أن الفنان حسين الجسمي داعماً ومسانداً نشيطاً وهاماً لبرامجنا الإنسانية ومشاريعنا التنموية وأنشطة التوعوية التثقيفية، وقام بالعديد من الزيارات الميدانية الخارجية ضمن وفود الهيئة لعدد من المهام الإنسانية.