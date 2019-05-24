شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 18.. مفاجأة مدوية .. هيدى كرم تعلن مقتل الصحفى "غسان الحلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال استعراض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "كلبش 3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة on e، تقابل سليم الأنصارى مع أكرم صفوان – هشام سليم، وبدأ يلمح له أن صدام – محمود حافظ، وراء سرقة خزنته ، خاصة أنه يعرفه جيدا، فضلا عن أنه شخص لا يؤتمن على أسرار العمل، والدليل أنه تعاون معه فى شركة الحراسة.

وعلى جانب أخر عبر اللواء ناصر سلامة – نبيل نور الدين عن سعادته عندما تقابل مع اللواء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز، بما فعله سليم الأنصارى وفريق السرى فى حادث سرقة خزنة صفوان الأخيرة والاستحواذ على مستندات ووثائق تثبت تورطه فى العديد من القضايا ضد مصر، بالإضافة إلى صور وإيميلات ومستندات مع صحفيين عرب وأوروبيين تكشف تعاون صفوان مع منظمات دولية وشخصيات دولية ، خاصة موضوع الغاز فى المنطقة العربية ، كما كشفت هذه المستندات والوثائق عن الشخص الذى دفع بأكرم صفوان للتعاون مع المنظمات الدولية وهى "سارة هارون " شخصية يهودية أمريكية من أصول عربية، كانت تعمل فى منظمات الإغاثة والجمعيات الغير حكومية، وتقابلا سويا فى العراق عام 2004، وتعاونا سوياً إلى أن وصل الأمر إلى قصة حب بينهما، وذلك بعد رفده من الخارجية المصرية وقتها .

كما كشفت الوثائق عن علاقة أكرم صفوان برجل أعمال مصرى يدعى " رأفت علام"، والذى يجسد شخصية والد جومانا التى زرعها أكرم صفوان فى شركة الحراسة مع سليم الأنصارى.

كما شهدت الحلقة مشادة كلامية بين ريم – يسرا اللوزى، وأمجد صفوان – إسلام جمال، حيث حاول الأخير أن يغازلها وقال لها كلام جارح ثم سبها بوالدها، فأشعل فى داخلها الغضب وركلته بقدمها، وعلى إثر ذلك طلب الأنصارى من صفوان طرد شقيقه من العمل فى الشركة.

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وشهدت الحلقة مفاجأة كبيرة، حيث أبلغ عونى – أشرف مصيلحى اللواء جلال خطاب أنه زوجته تحمل طفلا، وبارك له خطاب وطلب منه أن يظل بجانب زوجته، ثم تقابل عونى مع أكرم صفوان، وخلال حديثهما تبين أن من أخفى دخول "غسان" إلى مصر هو عونى، فضلا عن أشياء أخرى فعلها لأكرم ، وتسبب من خلالها فى زهق أرواح عديدة بمعرفته، وتعاونه مع أكرم صفوان، رغم أنه رجل فى الأجهزة الأمنية جعله ضعيف النفس، وخلال الحديث طلب صفوان من عونى أن يراقب سليم الأنصارى ويبلغه بكل تحركاته، فى مقابل حياة زوجته وطفله.





وفى نهاية الحلقة، قدم صناع المسلسل مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت المذيعة شهيرة سلام – هيدى كرم خلال برنامجها، عن مقتل الصحفى "غسان الحلو" والعثور على جثته ملقاه من شرفة منزله فى بريطانيا ، وانتهت الحلقة على فضول وذهول من جمهور كلبش، إنتظارا للحلقة المقبلة .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.



