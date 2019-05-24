شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 18.. فتحى عبد الوهاب يفتح مصباح علاء الدين لياسر جلال والأخير يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة 18 من مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، بذهاب حمزة "فتحى عبد الوهاب" إلى أدهم "ياسر جلال" أثناء جلوسه على القهوة برفقة صديقه "كرم جابر"، يتفاجأ أدهم ويسأله عن سبب مجيئه، ويرد عليه حمزة بأنه جاء ليتقرب منه ليس أكثر بسبب جدعنته.

عرض حمزة على أدهم العمل معه واختيار المشروع الذى يناسبه ومساعدته بالأموال، لكن أدهم يرفض لعلمه بتجارة حمزة فى المخدرات، يحاول الأخير إقناع ياسر جلال بشتى الطرق إلا أن أدهم يرفض رغم الإغراءات ، لدرجة أنه رفض يوصله بسيارته الخاصة إلى بيته.

تتواصل غادة "إيمان العاصى" مع أدهم "ياسر جلال" عن طريق هاتف ابنه فارس، للاطمئنان عليه واتفقا على اللقاء لكن لم يحددا الموعد أو المكان، ويبدو أن علاقة الحب تتطور بينهما، فهل تكون علاقتهما مدخلا للتعاون بين أدهم وحمزة ؟ هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

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مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏