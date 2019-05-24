شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجبل الحلقة 18..مصطفى شعبان يهدد محمود البزاوى ونجلاء بدر تعود لمنزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات جديدة واحداث متلاحقة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل "ابوجبل" بطولة مصطفي شعبان وتاليف محمد سيد بشير واخراج احمد صالح وانتاج سينرجي ومن أهم احداث الحلقة اليوم مقابلة رفعت الضو والد مها لرزق ابوجبل ويطلب منه اثبات جدارته بالزواج من بنته مها ويلمح له انه غير رافض لارتباطه ببنته .

كما يقابل حسن أبوجبل "مصطفي شعبان " محمود البزاوي، ويؤكد له انه لن ياخذ منه عماله ولكنه يصلح له غلط ارتبكه ويؤكد له ان ما لا يرضيه لنفسه لا يرضيه لغيره ويقول له : ابعد عني وعن اخواتي ويتركه ويمشي

كما تنشب مشادة كلامية بين "سناء شافع" وابنه فادى "احمد خالد صالح" بسبب عمله فى السمسرة لدرجة أنه يقرر طرد ابنه من المنزل.

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كما يشهد مسلسل ابو جبل الحلقة 18خيانة أحد أصدقاء حسن "مصطفى شعبان" لصالح وجيه "محمود البزاوى" والذى يحاول الانتقام منه فى أقرب فرصة، بينما تحاول رحاب "نجلاء بدر" أن تحسن علاقتها بزوجها سعد "محمد دياب" حيث تعود الى المنزل وتعبر عن اعجابها بزوجها وما فعله مع والدها.

مسلسل ابو جبل الحلقة 18يقوم ببطولته مصطفى شعبان ونجلاء بدر وعائشة بن احمد ومحمد دياب ومحمد على رزق وتأليف محمد سيد بشير واخراج احمد صالح.