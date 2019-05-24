تأكيدا أو تنكيدا.. هكذا علق نبيل الحلفاوي على مباراة الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يرد بها على سؤال أحد متابعيه عن مباراة الأهلي والزمالك.
وكتب الحلفاوي: "قبل لقائهما هناك مباراة للأهلي و4 للزمالك.. 5 مباريات من الوارد أن تحدث فيها مفاجآت. لكن الأغلب أن يكون الحسم في لقائهما، عموما حتى لو حسمت البطولة قبلها.. تبقى مباراتهما سويا تأكيدا أو تنكيدا لتتويج البطل".
يُذكر أن النادي الأهلي تعادل أمس مع الإسماعيلي 1-1 في الدوري المصري، ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأحد المقبل.
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