شاهد : إطلالات الكارداشيان الجريئة في حفل كايلي جينير

شوهدت بنات عائلة كارداشيان خلال حفل أقامته نجمة تلفزيون الواقع الصّغرى كايلي جينر، التي كانت تحتفل بإطلاق أجدد خطوط إنتاجها المعني بمُنتجات ومُستحضرات العناية بالبشرة ودعت إلى الحفل عائلتها وبعض المشاهير وطلبت من جميع الضيوف أن يكون اللباس ورديًا، تماشيًا مع ألوان غلاف المُنتجات الجديدة وبالفعل وصل الجميع بهذا اللون الأنثوي، وكأنّ الحفل أشبه بمنزل دُمية الباربي والضّيوف هم دُمى الباربي أنفسهم.

حيث ارتدت كايلي فُستانًا وردي اللون بدرجة فاتحة، جاء قصيرًا وبستايل الأوف شولدر والفتحات الجانبية الضّخمة، بينما ارتدت شقيقتها الكُبرى كورتني كارداشيان فُستانًا قصيرًا بستايل حبّات الزجاج المكسور، اختارته من علامة ديور لربيع وصيف 2018.

وظهرت كيم كارداشيان للمرّةٍ الأولى بعد إنجاب ابنها الرّابع “سالم” يوم أمس الأربعاء، حيث ارتدت فُستانًا ضيّقًا بأكمامٍ طويلة ورقبة عالية وفتحة جانبية وعن كلوي كارداشيان، ارتدت “جمبسوت” ضيّقًا بستايل الأوف شولدر، جاء لونه مُطابقًا للون فُستان كايلي، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان العلوية المشدودة، ووضعت وصلات الشّعر لكي تبدو خصلاتها طويلةً بشكلٍ كبير.

ابتكرت كايلي أفكارًا استثنائية لحفل إطلاق خط إنتاجها الجديد؛ إذ صممت صالة تزلّج العجلاتِ للضّيوف، بالإضافة إلى سلسلة ضخمة من المأكولات والحلويات الشّهية، جاءت كُلّها مُغلفة بصناديق وعبارات اسم خط إنتاج كايلي الجديد، Kylie Skin.

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