طرد صحفية من مهرجان كان بسبب حذاء !

طردت الصحفية كلوديا إلير أثناء تواجدها لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 72، حيث أوقفها أحد الحراس ومنعها من الدخول لمشاهدة أحد عروض المهرجان بسبب ارتدائها حذاء غير مناسب حيث أن هناك قواعد للمهرجان تنص على ارتداء النساء لحذاء بكعب ووضحت الصحفية إنها لم تكن ترغب بالذهاب لحضور فعاليات المهرجان أصلاً، بسبب معاناتها من ضرورة ارتداء حذاء غير مريح “حذاء بكعب”.

ونشرت إلير على صفحتها عبر تويتر قائلة: “أوقفني حراس حمقى أمام السجادة الحمراء في كان، ومنعوني من دخول العرض لأنني أرتدي حذاء من دون كعب لقد أخفتهم عندما قلت لهم بأنني سأنشر الفيديو على الموقع فأدخلوني”.