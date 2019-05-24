سارة عبد العزيز: “اللي يستخدم سلطته بالظلم ألعن خامسه” -فيديو

وضحت الإعلامية سارة عبدالعزيز خلال حلولها ضيفة على برنامج “رادار طارئ”، الذي يذاع على قناة “روتانا خليجية”، ويقدمه الإعلامي طارق الحربي عن سبب رفضها التصوير مع المعجبين الشباب، قالت إنها لا تحب أن يكون لها صورة مع شباب سوى إذا كان في إطار عمل، فهي تفضل المعجبات الفتيات قائلة : “صارلي فترة وقفت التصوير مع الشباب إحتراما لنفسي ما أحب يكون إلى صور مع شباب إلا في إطار العمل لكن سلفي مع الشباب لا .. أنا أفضل مع صديقاتي أو المعجبات”.

وكشفت عن سبب تقديمها حلقة واحدة فقط من برنامج “mbc في أسبوع” منوهة إلى أنها لا تستطيع العمل مع أشخاص يستخدمون سلطتهم عليها بالظلم وخلال عملها في الأخبار، نالت شهرة واسعة، من خلال مقطع فيديو انتشر لها، أثناء زيارة الأمير فيصل بن تركي، بعد فوز نادي النصر بالدوري السعودي أما عن تفكيرها في دخول مجال التمثيل، فأكدت أنها لن تمثل إلا إذا عرض عليها دور جيد في هوليوود.