حمادة هلال يخدع والدته بحمل آيتن عامر في "ابن أصول"

تبدأ الحلقة 18 من مسلسل ابن أصول، بشكوى هشام لـ ناني من المشاكل المتكررة التي تحدث في البيت بين نعمة ورحمة وصولا، وتقول له أن المشكلة في صولا وليست في نعمة أو رحمة لأنها سيدة أنانية، وتطلب صولا من نعمة أن تكثف جهودهالتطفيش رحمة قبل أن تولد.
وتبدأ نعمة تتشاجر مع رحمة، وتأتى لحظة ولادة رحمة فتتعاطف معها نعمة وتساعدها وتأخذها إلى المستشفى، وهو الأمر الذي استفز صولا، وتقرر أن تطرد نعمة من منزلها وأن تتشاجر
والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير
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