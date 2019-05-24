هنا الزاهد لاعبة سلة في "الواد سيد الشحات"

يفكر فخر وسيد وريتاج، في الحلقة 18 من مسلسل الواد سيد الشحات، في تكوين فريق للسلة بدل الفريق اللبناني الذي مات، ويختارهم فخر من اللاعبات في النادي الذي يمتلكه، ويذهب بهم إلى المباراة.

ويخسر الفريق بعد بداية المباراة

بفارق كبير، وزيأتى زوج إحداهن ويأخذها ،حتى تنزل الحاج سمر فتحرز بعض النقاط وتقلص الفارق، إلا أنها تتوفى خلال المباراة، وتنزل بدلا منها ريتاج، وتقلص الفارق اكثر، إلا أنهتتم اصابتها، وبعدها يتم القبض على اللاعبة بطة.

ويقرر فخر أن يشارك بدلا عنهم هو وسيد، وتنتهي أحداث الحلقة قبل انطلاق الشوط الثاث.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.