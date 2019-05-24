زلزال الحلقة 18.. حلا شيحة تبحث عن محمد رمضان

تشهد الحلقة 18 من مسلسل زلزال، عدم احترام الناس في الموقف لعصام وردة، وتذهب والدة صافية إلى زلزال وتقول له أنه بقائه معهم لا يجوز، بسبب كلام الناس عليها وعلى ابنتها، ويحدث لإبنة خليل السياح الكبرى إجهاض وتفقد جنينها.
ويذهب ربيع ابن أخت خليل ويقول لزوجها أنها فقدت كذلك رحمها لكنهم لم يخبروها، ويعامل الدكتور عبد الحليم زوجته أمل، بطريقة سيئة ويضربها بالقلم، بعدما يسألها لماذا تحب زلزال أكثر منه، وتذهب أمل وتقول
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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