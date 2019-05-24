مصطفى خاطر يرث 120 مليون دولار في طلقة حظ

يفوق عبد الصبور في الحلقة 18 من مسلسل طلقة حظ، من حالة الاغماء التي أصابته بعد معرفة موضوع ورثه لـ 120 مليون دولار، ويتصل بعدها بالمحامي الذي أبلغه ليأخذ منه ميراثه.
ويأخذ عبد الصبور من الأموال ويسير في الشارع ويوزعهم على الناس في الشارع، ثميذهب إلى عائلته ويبلغهم بميراثه، ويسعى لعلاج ابن شقيقته التي تجسد دورها الفنانة هبة مجدي.
ويذهب عباس إلى المقابر لزيارته والدته، وهناك تقول له سيدة أنه لابد أن يذهب لأبيه لأن ما يحدث له غضب من
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في قالب كوميدي.
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