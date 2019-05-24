بالفيديو.. كريم محمود عبد العزيز يفتتح شركة كبيرة في "هوجان"

تبدأ الحلقة الثانة عشر من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, برجوع "لطفي الحراق" إلى الحارة بشكل جديد و سيارة جديدة, ويستعين بـ "حورس" لسرقة أوراق من منزل "بهلول" تدين رجل الأعمال "كمال اللباد", وحتى يتمكن الحراق من حماية نفسه من غدر

اللباد.

تدور أحداث الحلقة حول معرفة "نور" بأن والدها "كمال اللباد" تاجر أثار كبير, وذلك بعد زيارة "بهلول" لـ والدها في منزله.

ومحاولة شخص مجهول التعدي على "هوجان" وفي يدة أله حادة, ولكن هوجان

يتصدى له ويعرف مع من يعمل هذا الشخص.

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تنتهي الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "هوجان" بوصول "هوجان" إلى "حسين الوالي" المتسبب في إصابة "نور" بطلق ناري, وتسليمه لـ والدها "اللباد".

وحصول "حورس" على الأوراق التي تدين اللباد ولكنه لم يعطيهم لـ "الحراق" ويقرر إعطائهم لـ "هوجان", وإفتتاح "لطفي الحراق" لشركة كبيرة ويصبح من رجال الأعمال.