بالفيديو..فشل سكسكة في الهروب من دار المسنين في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, حول محاولة "سكسكة" الهروب من دار المسنين ولكنها تفشل بسبب أن مشرف الدار مكهرب السور. المسنين ولكنها تفشل بسبب أن مشرف الدار مكهرب السور. ومن ناحية أخرى يتقدم "كاظم" نجل سيدة الأعمال "شويكار" لخطبة "بيسة" بعد ضغط من والدته لكي تستطيع السيطرة على المدرسة. Advertisements وفي الوقت نفسه يعترف "مأمون" لـ "مرعي" بأنه يريد الزواج من "بيسة".

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