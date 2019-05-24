الفنان دياب لم يؤثر التمثيل على حضوره الغنائي.. وإعتذر عن عمل بسبب محمود عبد العزيزموجز "الفن": نجمة...

ميرنا وليد - بيروت - ​الفنان دياب​ هو مغنٍ وممثل مصري لم يستطع متابعة دراسته، بسبب ظروفه المادية إلا أنه يمتلك موهبة كبيرة، سمحت له أن يتعلم على يد فاروق الشرنوبي و​صلاح الشرنوبي​، فقد بدأ بالغناء في سن الخامسة عشرة في الأفراح، الى أن اكتشفه المنتج نصر محروس، وعرض عليه أغنية "غمازات"، وقام بوضعه في قالب المطرب الشعبي.

وبعد ذلك رشّحه المخرج ​أكرم فريد​ لدور في مسلسل "​ساحرة الجنوب​" عام 2015، في دور " هاني عدلي" وقدم بعدها أعمالاً عدة في التلفزيون والسينما.

هل اثّر التمثيل سلباً على حضور دياب الغنائي؟

في مقابلة خاصة لموقع "الفن"، نفى دياب ان يكون التمثيل قد اثّر بشكل سلبي على حضوره الغنائي قائلاً: "لا اعتقد أن أي طرف يؤثر على الآخر، والفكرة في أن الموضوع عرض وطلب ما بين الغناء والتمثيل، كما أن الألبومات سوف تندثر خلال عامين أو ثلاثة، فالجمهور لن يستوعب الاستماع لألبوم كامل إضافة إلى أنه لا توجد غزارة إنتاج تجعلك تُقدم عشر أغنيات. وأعتقد أن السنغل وتقديم أغنية منفردة مميزة للجمهور، تصل إليه بشكل أفضل بكثير من تقديم ألبوم غنائي كامل".

دياب يعتذر عن عمل بسبب ​محمود عبد العزيز​

كشف دياب لموقع الفن أنه عُرضت عليه عدة أعمال تمثيلية، قبل مشاركته في مسلسل "ساحرة الجنوب"، لكن خوفه من التمثيل أمام الممثل محمود عبد العزيز أدّى الى إعتذاره، قائلا: "سوف أُصرّح بشيء لم أعلن عنه من قبل برغم مرور سنوات طويلة عليه، عُرضت علي أعمال من قبل ومن بينها مسلسل "​باب الخلق​" للممثل الراحل محمود عبد العزيز ولكنني إعتذرت وقتها عن المشاركة في هذا العمل.. الإعتذار لم يكن سببه السيناريو أو العمل بل الخوف من خوض تجربة التمثيل أمام قيمة وقامة كبيرتين مثل محمود عبد العزيز، فكنت أحتاج أن أقف أمامه وأنا متأكد من قدراتي التمثيلية وأدائي، ولم أكن متأكداً حينها، لذلك إعتذرت بسبب الخوف".

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دياب يتعرض لهجوم من البلطجية

تعرض دياب لهجوم من بعض البلطجية أثناء عودته من إحياء إحدى حفلات الزفاف في منتصف الليل في طريقه إلى منزله، حيث حاولوا الاعتداء عليه وسرقة سيارته إلا أنه نجح في الهروب منهم بعد عدة مواجهات وقام على الفور بابلاغ الشرطة العسكرية التي تدخلت في الوقت المناسب.

زواج الفنان دياب

إحتفل دياب عام 2018 بزفافه على هاجر الإبيارى في أحد الفنادق الكبرى، ولم يحضر سوى المقربين وهم الفنان مصطفى محفوظ والدكتور محمد العالم، والمصور أحمد كوتي إلى جانب أهل العروسين فقط، وقد غادر العروسان مكان الحفل سريعاً عقب إعلان زواجهما.

دياب: "هذا الهدف من تقديم "غمازات والعو"

كشف دياب في إحدى المقابلات الصحفية أن الهدف من غنائه "غمازات" و"العو" هو جذب الأنظار إليه وتحقيق شهرة سريعة، بعد أن بقي بعيداً لعدة سنوات، لدرجة أن كثيراً من زملائه الفنانين وغير الفنانين ظنّوا أنه ترك الغناء واتجه لمهنة أخرى .

وعن الأغنيتين قال دياب: "عندما تعاقد معي المنتج نصر محروس كانت لديه أغنية "غمازات" فقال لي "ما تيجي نجرب الأغنية دي"، وكان وقتها يجهز لألبوم كوكتيل ونزلت الأغنية في الألبوم وحققت نجاحاً كبيراً، وعندما فكرنا فى طرح ألبوم لي فضل نصر رسم لون خاص بي فقدم لي أغنية "العو"، التي حققت نجاحاً كبيراً".

اذاً دياب فنان مصري شعبي، تميّز بعدة أغانٍ وابرزها كانت "غمازات" والعو" اللتين ساهمتا في انتشاره اكثر في مصر، في ظل كثرة الفنانين على الساحة الفنية.