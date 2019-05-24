ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: نجمة شهيرة تعترف بإدمانها على الأفلام الإباحية وممثل مصري بحالة صحية حرجة موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية خاص الفن- باسم مغنية :"نسبة المشاهدة لا تعنيني" سامر رضوان لـ"الفن": الرقابة حذفت بعض مشاهد "دقيقة صمت" وستيفاني صليبا الشخص المناسب بعد محمد نجم..ممثل مصري شهير يمرّ بحالة صحية صعبة عبدو شاهين لـ ألين لحود :"شهادة مبدعة" خاص الفن- هذه حقيقة تقديم جزء رابع من مسلسل "كلبش" لـ أمير كرارة ممثلة شهيرة تعترف بإدمانها على الأفلام الإباحية بحضور إبنتها Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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