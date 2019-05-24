ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام قليلة لفتنا تقرير في نشرة أخبار الجديد تطرق لأزمة المحروقات ووقوف طوابير من السيارات على محطات الوقود، حيث تمت الاستعانة بأغنية "رزق الله ع العربيات" التي تقول كلماتها "رزق الله عالعربيات وعإيام العربيات، من بيت ستّي لبيت جدّي يبقوا يضلوا 3 ساعات"، وتم نسبها للسيدة فيروز بينما هي للفنانة القديرة هدى، شقيقة فيروز.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن استخدام الاغنية في المقدمة حول هذا الموضوع الحساس والذي يعني المواطنين كان مناسباً جداً، لكن كان يجب الانتباه على إعطاء الفنانة هدى حقها.
كانت هذه تفاصيل خبر الى قناة الجديد.. "رزق الله على العربيات" لـ هدى وليست لـ فيروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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