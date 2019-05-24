خاص الفن- سارة أبي كنعان: "المنافسة هذا العام رائعة وكل عمل يبدع بشيء"

ميرنا وليد - بيروت - اكدت الممثلة سارة ابي كنعان انها تتابع حاليا تصوير مسلسل بالقلب وتستمر بالتصوير حتى بعد حوالى الشهر ورغم كل ساعات التصوير اشارت في حديث خاص مع الفن الى انها تتابع كل المسلسلات التي تعرض حاليا تقريبا وقالت: "كل عمل مميز بشيء معين ، وكل عمل فيه ابداع بشيء خاص فيه سعيدة جدا بهذه الاعمال التي اتابعها بشغف واقول مبروك الى كل الذين حققوا نجاحا فيها فالمنافسة رائعة هذا العام بين النجوم وبين الاعمال".

"بالقلب" كتابة الممثل والكاتب طارق سويد وتؤدي سارة دور البطولة الى جانب الممثل اللبناني بديع أبو شقرا ونخبة من الممثلين منهم كارمن لبس، رنده كعدي، غبريال يمين، نوال كامل وغيرهم.

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