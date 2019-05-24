كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيانه جديدة بانتظار مصطفى شعبان في أبو جبل 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسلسل أبو جبل 18، بطولة الفنان مصطفى شعبان، أجواءً من الدرما والحزن والتشويق والاثارة.

حصل "حسن" في أبو جبل 18، على مقر لتأسيس شركته، وأثناء معاينه المقر، اتصل وجيه أبو اليزيد، حماه شقيقه، ومنافسه الوحيد بسوق العقارات، على "شادي"، مدير الحسابات بالشركة القديمة، وبدأ العمل معه في تاسيس الشركة الجديدة.

وبسؤال أبو جبل 18 ، عن عدم إجابته على الهاتف، قال إنه اتصال غير مهم، واتضح أن شادي مدير الحسابات الذي وثق فيه حسن أبو جبل، يتعاون مع وجيه سرَا.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.