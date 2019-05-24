كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروفا يحقق نجاحا كبيرا.. وإشادات بالبطولة الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مسلسل "بروفا"، المعروض حصريا داخل مصر عبر شاشة TeN، خلال شهر رمضان المبارك، نجاحاً واسعاً عبر هاشتاج #بروفا، وجدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع اقتراب المسلسل من النهاية.

وعلق الممثل اللبناني باسم موجناح عبر "تويتر"، قائلا: " مع أن ماغي بو غصن تستطيع أن تصنع عملا يتكلم عنها وحدها.إلا أنها اختارت عملا يعطي مساحة كبيرة لممثلين جدد.وهنا نتكلم عن عدم الأنانية لصالح قضية المسلسل.عكس الكثير من الممثلات اللواتي يحتكرن النص لصالحهن .نقطة مهمة وكبيرة تحسب لماغي".

ونشر متابع يُدعى حسام صورة لبطلات المسلسل، وعلق عليها بقوله: " حتي مع بعض نيتهم مش صافيه لا وزعلانه عشان بتقولها ياشقرا".

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وأضافت مارينا سويدان في حسابها على "تويتر": " للصراحة أكتر مسلسلين بيستاهلوا ينحضروا وبيحترموا عقل المشاهد وبيعبّوا الراس هني #بروفا و #إنتي_مين ...بتحس عنجد في شغل ومجهود فيهن...مش هات إيدك ولحقني".

وفي السياق ذاته، في استطلاع رأي أجراه برنامج "المشهدية" المذاع عبر شاشة التلفزيون اللبناني، قال إن عدد متابعي مسلسل "بروفا" تجاوز 90 مليون في الدول العربية.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، ماغي بو غصن، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي، ويُعرض في تمام الثامنة مساء كل يوم.