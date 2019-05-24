كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرد نجل الراحل خالد صالح من منزل العائلة بـ أبو جبل 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسلسل أبو جبل 18 ، بطولته الفنان مصطفى شعبان، أجواء من الدرما والحزن، والتشويق والاثارة.

نشبت مشادة كلامية بين فادي، وأبيه بعد أن علم أنه فتح مكتب للمحاماة من وراء إجراء بعد العمليات المشبوهة، وغير النزيهة ليغضب عليه، ويقوم بطرده من المنزل.

وكان فادي يقوم بإجراء عمليات مشبوهة، مع بعض تجار السيارات، ويدخل مزادات ويرسيها على أشخاص بطريق غير نزيه.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.