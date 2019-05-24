كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السقا: نجومية وجماهيرية تامر حسني سبب ترشيحه ضيف شرف "ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أحمد السقا، إن نجومية وجماهيرية الفنان تامر حسني، هي السبب الرئيسي في ترشيحه كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة"، موضحًا أن المخرج محمد سامي، هو صاحب هذا الترشيح، ولم أتردد في تأييده.

وأضاف أحمد السقا، أن المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني، كان يتطلب فنان له جماهيرية كي يترسخ في أذهان الجمهور، مشددًا على أن تامر حسني لم يرفض فكرة ظهوره معنا فور عرض الفكرة عليه، كما أنه تجمعنا عشرة عمر طويلة وعلاقة إنسانية قوية إلي أبعد الحدود.

وعن نجومية تامر حسني، أكد "السقا"، أن شهادته في تامر، مجروحة، واصفًا إياه بأنه من أرجل الشخصيات التي قابلها في حياته، وأنه جدع وصاحب صاحبه، ومعروف عنه أنه يقف بجانب أصدقائه دائمًا. Advertisements استطرد السقا، أن المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني، مع انطلاقة الحلقة الاولى لـ"ولد الغلابة"، حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة بالملايين، عبر "السوشيال ميديا"، مضيفًا أنه حظى بإشادات الجميع إضافة إلى أن المشهد يحمل فلسفة خاصة تسير عليها باقي أحداث المسلسل، وبه رسالة قوية يتذكرها "عيسي"، مع تطور الأحداث. وعن تحضير تامر حسني، للمشهد، أضاف أنه كان يذاكر ويستعد للمشهد كأنه مسلسلًا كاملً، وليس مشهدًا واحدًا فقط، حيث أراد أن يخرج المشهد على أكمل وجه. واستكمل قائلًا أن المشهد خرج بشكل طبيعي دون تكلف أو اصطناع، كما ظهر للجميع، كما اختصرنا فترة التعارف والتأقلم، لأننا في الأصل "أخوة". جدير بالذكر ان تامر حسني، ظهر كضيف شرف في مشهد ضمن أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان أحمد السقا، حيث قدم من خلاله رسالة هامة تلخص حال الطبقة الكادحة وبما تعانيه في ظل ظروف الحياة العصيبة.

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