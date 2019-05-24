الفنانة المصرية ميرنا وليد تهاجم رامز جلال: “سخيف وممل”

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 12:55 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية، ميرنا وليد، عن شعورها بالصدمة بعد حذف مشهدها في الحلقة الأخيرة من مسلسل “قيد عائلي”، مشيرة إلى أنها تفاجأت بهذا التصرف، رغم أن هذا المشهد يكشف طبيعة شخصية “ماجدة” التي تجسدها ميرنا، والأسباب التي دفعتها لأن تتعامل مع الناس بهذا الأسلوب.

وأعربت ميرنا خلال لقائها مع “فوشيا” عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في المسلسل والنجاح الجماهيري الذي حققه العمل رغم عرضه خارج السباق الرمضاني.

وأضافت أنها كانت تثق في نجاح مسلسل “قيد عائلي” لتوافر جميع مقومات النجاح بداخله، بداية من الورق والإخراج والفنانين المشاركين في العمل.

وتحدثت الفنانة المصرية ميرنا وليد في فيديو “فوشيا” عن رأيها في برنامج “رامز في الشلال” ومدى نجاحه مقارنة بالسنوات السابقة