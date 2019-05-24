مرتضى منصور يتحدث عن أزمة تذاكر نهائي الكونفدرالية وينتقد الأهلي

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ما يتردد عن رفض الغريم التقليدي الأهلي خوض مباراة المقاولون بالدوري المصري يوم ٢٨ من شهر مايو/الحالي، اعتراضا على جدول ترتيب مباريات فريقه، وكشف في الوقت ذاته عن أزمة تذاكر نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستعد لملاقاة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخسر بطل مصر مباراة الذهاب بهدف دون رد.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية مصرية: "هناك ملايين من جماهير الزمالك والشعب المصري تريد حضور مباراة النهائي، للعلم، إن البداية كانت الموافقة على حضور ٣٠ ألف مشجع، قبل أن يتم التدخل لكي تصبح ٤٠ ألفا، وأخيرا بعد تدخل وزير الشباب والرياضة المصري وافق وزير الداخلية على حضور ٦٠ ألفا".

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وتابع: "قمنا بفتح منافذ عديدة في عدد من المحافظات المصرية لبيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، وكنت أشرف بنفسي دون أي خوف على عملية بيع التذاكر داخل النادي، لكن هناك أزمة تخص ٢٠ ألف تذكرة لم يتم اعتمادها وبيعها في الإسكندرية، أتمنى مراجعة هذا الأمر، لا أريد أن يحضر أي مشجع المباراة دون تذكرة".

وأضاف: "الزمالك لا يخشى مواجهة الأهلي، نريد مواجهة الأهلي حاليا، الجميع يشاهد حاليا مستواه الضعيف، ولاعبوه بالمليارات لا يفعلون أي شيء داخل الملعب، والإسماعيلي نجح في التعادل معه".

وشدد: "الجميع تحمل الأهلي ومؤجلاته في الوقت السابق وتعاقداته بالملايين في يناير، ولو الأهلي كان تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لتم إلغاء الدوري بالكامل وليس فقط تأجيل المباراة".

واختتم: "الزمالك لن يعمل إلا الأصول وما في صالح النادي فقط لا غير، الأهلي لم يكن يفعل تلك الأمور في السابق، الأهلي ناد كبير للغاية وله تاريخ عظيم، من لا يعلم قيمة الأهلي وأنه هرم رياضي في العالم كله تلك مشكلته".