فن ومشاهير

"الأميرة ياسمين".. هبة طوجى بطلة فيلم علاء الدين بالنسخة الفرنسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأميرة ياسمين".. هبة طوجى بطلة فيلم علاء الدين بالنسخة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة سعيدة لجمهورها العربى، تقوم المطربة اللبنانية هبة طوجى ببطولة فيلم ديزنى المنتظر "علاء الدين"، الذى يعرض حاليًا فى السينمات العالمية، بوضعها صوتها فى الدبلجة الفرنسية لشخصية الأميرة  "ياسمين" مع تقديم توليفة من الأغانى خلال الفيلم.

وينتظر الملايين من عشاق ديزنى حول العالم اول تجسيد حي لإحدى أقدم وأشهر شخصياتها "الكرتونية" الكلاسيكية "علاء الدين"، الذى يقوم ببطولته الممثل الكندى ذى الأصول المصرية مينا مسعود، بمشاركة النجمة الجميلة نعومى سكوت بدور "ياسمين"، إضافة إلى الدور الاستثنائى للنجم العالمى ويل سميث بتجسيد شخصية الجنى.

60341670_10156279258554013_4950435127059546112_n

وتستمر هبة طوجى بهذه الخطوة فى طيرانها فى سماء العالمية، خاصة بعد أصداء النجاح الجماهيرى والنقدى حول العالم التى طالت قايمها ببطولة المسرحية الغنائية العالمية "أحدب نوتردام" بالشخصية الرئيسية "ازميرالدا"، وأبدعت بالتمثيل والغناء بجانب الرقصات الاستعراضية، وصالت وجالت مع العرض المسرحى أنحاء العالم فى عدة دول أوروبية وصولًا إلى تركيا وعمق الدب الروسي، إضافة إلى عودتها بهذا الفيلم الضخم إلى احضان ديزنى عقب تقديمها أغنية الشارة لشخصية "إلينا من آفالور"، مسلسل كرتونى أميركى انتجته ديزنى منذ 3 سنوات ودبلجته طوجى بنسخته العربية.

Advertisements
51176080_10156078151549013_1550729613309640704_o

 

60686814_2536858209876730_7758551768149000192_n
مينا مسعود ونعومى سطوت من العرض الخاص لفيلم علاء الدين

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأميرة ياسمين".. هبة طوجى بطلة فيلم علاء الدين بالنسخة الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا