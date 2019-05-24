شكرا لقرائتكم خبر عن "الأميرة ياسمين".. هبة طوجى بطلة فيلم علاء الدين بالنسخة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة سعيدة لجمهورها العربى، تقوم المطربة اللبنانية هبة طوجى ببطولة فيلم ديزنى المنتظر "علاء الدين"، الذى يعرض حاليًا فى السينمات العالمية، بوضعها صوتها فى الدبلجة الفرنسية لشخصية الأميرة "ياسمين" مع تقديم توليفة من الأغانى خلال الفيلم.

وينتظر الملايين من عشاق ديزنى حول العالم اول تجسيد حي لإحدى أقدم وأشهر شخصياتها "الكرتونية" الكلاسيكية "علاء الدين"، الذى يقوم ببطولته الممثل الكندى ذى الأصول المصرية مينا مسعود، بمشاركة النجمة الجميلة نعومى سكوت بدور "ياسمين"، إضافة إلى الدور الاستثنائى للنجم العالمى ويل سميث بتجسيد شخصية الجنى.

وتستمر هبة طوجى بهذه الخطوة فى طيرانها فى سماء العالمية، خاصة بعد أصداء النجاح الجماهيرى والنقدى حول العالم التى طالت قايمها ببطولة المسرحية الغنائية العالمية "أحدب نوتردام" بالشخصية الرئيسية "ازميرالدا"، وأبدعت بالتمثيل والغناء بجانب الرقصات الاستعراضية، وصالت وجالت مع العرض المسرحى أنحاء العالم فى عدة دول أوروبية وصولًا إلى تركيا وعمق الدب الروسي، إضافة إلى عودتها بهذا الفيلم الضخم إلى احضان ديزنى عقب تقديمها أغنية الشارة لشخصية "إلينا من آفالور"، مسلسل كرتونى أميركى انتجته ديزنى منذ 3 سنوات ودبلجته طوجى بنسخته العربية.

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