شكرا لقرائتكم خبر عن كلبش 3 الحلقة 18.. أمير كرارة يستحوذ على "حقن" مالك من خزنة هشام سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON E، أحداثاً متتالية وغير متوقعة.

وبدأت الحلقة بحديث حول دخول المكان السرى الذى عثر عليه سميح – محمد على رزق عندما راقب هاتف "صدام – محمد حافظ، والذى يتقابل فيه أكرم صفوان – هشام سليم مع سليم الأنصارى – أمير كرارة وهو معصب العينين.

وذهب بالفعل الفريق السرى بقيادة الأنصارى، ولكنه حذرهم من الكاميرات المزروعة فى كل أركان القصر، إذ طلب الأنصارى من سميح أن يعطل سيستم الكاميرات لإمكانية الدخول إلى القصر، وبالفعل تمكن سميح من تعطيل الكاميرات، ودخل الفريق إلى القصر بعد ضرب جميع الحراسة، وتمكن "بروسلى" – أحمد العوضى من فتح الخزنة الخاصة بأكرم صفوان، وسرقة جميع محتواياتها من أوراق ومستندات وحقن "مالك نجل الأنصارى .





وعندما علم أكرم صفوان بسرقة محتويات خزنته، طلب سليم الأنصارى وواجهه بما حدث، حيث ألمح بإتهامه أن له يد فى هذا الحادث، فنهره الأنصارى من هذا الإتهام، وأكد له أنه يتهرب من "الحقن" التى تخص مرض ابنه "مالك"، ولكى يحفظ ماء وجهه، طلب الأنصارى أن يحقق فى الحادث ويعثر على المتهمين .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.





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