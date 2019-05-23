شاهدوا.. محمد نجم يدخل في غيبوبة تامة ويرقد في العناية المركزة

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 11:58 مساءً - أكدت مصادر مقربة من الفنان محمد نجم، أن حالته متأخرة جداً وتدهورت صحته بشكل كبير إثر اكتشاف إصابته بفشل كلوي بعد أن أصيب بجلطة في المخ، والتي على إثرها نقل إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

وأشارت المصادر، إلى أن حالته الصحية متدهورة للغاية، ودخل في غيبوبة تامة ويرقد في العناية المركزة.

وترددت أقاويل خلال الساعات القليلة الماضية عن وفاة الفنان الكبير داخل المستشفى.

وكان شريف نجل الفنان محمد نجم أعلن مرض والدته وتدهور حالته الصحية وطلب من الجمهور الدعاء لوالده بالشفاء، في حين منعت إدارة المستشفى الزيارات نهائياً عنه.

