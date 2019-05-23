خالد الصاوي: نعم قبلت أدوار تافهة علشان الفلوس.. وآسف على عنجهيتي

متابعة بتجـــــــــــرد: صرح الفنان خالد الصاوي بأنه لم يحصل حتى الآن على مستحقاته المالية المتأخرة من المنتج ممدوح شاهين عن مسلسليه “الصعلوك” و”هي ودافنشي”، معقبًا “بس هاخد حقي تالت ومتلت”.

وأضاف “الصاوي”، خلال حواره في برنامج “شيخ الحارة”، الذي يعرض على إحدى المحطات المصرية: “أن إطالة شاهين أمد التقاضي يعد استغلالا سيئا لحق التقاضي، وممدوح شاهين هيتحاسب على احتجازه أموالي واستثمارها، هو واللي واقف وراه كمان، وكمان اللي مش بينفذوا القانون، أنا دلوقتي صبور جدًا، بس هاخد حقي تالت ومتلت”.

وعما يتردد عن قبوله أدوار دون المستوى من أجل الحصول على الأموال علق الفنان خالد الصاوي قائلا: “نعم قبلت، الحمد لله أنا عملت فلوس في الآخر، بس الآخر دي أنا قعدت 30 سنة، وعلى ما بدأت أخد أجر مناسب، أنا اشتهرت متأخر جدا، أنا كنت بعمل في مسرح الجامعة الأول، وبعدين روحت مسرح الهواة، وبعدين المسرح الحر”، موضحا أنه عندما أصبح مشهورًا أساء للناس ولنفسه من خلال “عنجهية” غير مقصودة صدرت منه ضد الناس.

يذكر أن فيلم “كارما” آخر أعمال الفنان خالد الصاوي، وهو من بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، ماجد المصري، زينة، ووفاء عامر وآخرين، إخراج وتأليف خالد يوسف.