سامر رضوان يكشفُ تفاصيل جديدة عن مسلسله "دقيقة صمت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم الكاتب، سامر رضوان، خلال السّباق الرّمضانيّ، حبكة دراميّة لافتة، وقصص ملهمة، في مسلسل "دقيقة صمت"، الذي سجّل نسبة مشاهدة لا يستهان بها، منافسًا بذلك أهمّ الأعمال الدراميّة المتواجدة على السّاحة.

وتجري أحداث العمل ما قبل الحرب، إذْ جرى سردها بطريقة مشوّقة، لتسلّط الضّوء على أصحاب النّفوذ والسُّلطة، وكيفيّة تحكّمهم بمصير ضحاياهم، والحكم عليهم بالإعدام.

وتميّز هذا العمل بمشاركة نخبة من النّجوم، أبرزهم عابد فهد، ستيفاني صليبا، خالد القيش، رنا شميس، ميريام عطالله، فادي أبي سمرا، أسامة المصري، وأخرجه لشوقي الماجري.

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الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا"، مع الكاتب سامر رضوان، إذْ تحدّث عن مختلف الأمور المتعلّقة بمسلسل "دقيقة صمت".