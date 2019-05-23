الممثلة اللبنانية القديرة آمال عفيش تروي معاناتها بعد انحسار الأضواء

عبّرت الاعلامية اللبنانية ومهندسة الديكور داليا كريم، عن امتنانها لوزير الاعلام اللبناني جمال الجراح، على المبادرة التي وصفتها بالكريمة خلال تكريمه الممثلة القدير آمال عفيش، في الوزارة، واشارت الى ان هذه الخطوة تأتي بعد العمل الجاد على مشروع تكريم كبار الفنانين اللبنانين الذي انطلق الموسم الماضي من خلال برنامج " داليا والتجديد".

وقالت كريم : مسيرة العطاء التي التزمت بها من سنوات من خلال عملي في التلفزيون سلكت طريقها ايضًا نحو نجوم مازالوا في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية وانا أعتز بهذه المبادرات التي تساهم في تكريم عمالقة الفن والابداع وهي ناحية برزت في عدد من حلقات برنامجي وشملت الفنانين أمثال رينيه الديك وصلاح تيزاني ويوسف فخري وهند طاهر والان آمال عفيش وأخرين .

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اضافت : آمال عفيش حلت ضيفة على حلقة جديدة من برنامجي " داليا والتجديد " وكشفت النقاب لاول مرة عن المعاناة التي تعيش فيها منذ سنوات وحتى انها لم تتمكن من تسديد إجار منزلها في العاصمة بيروت والبالغ 600 دولار أميركي شهريًا ومما وضعها في دوامة على المستوى المعيشي بشكل عام ، وتابعت : الممثلة القديرة اكدت انها لم تشتري الملابس الجديدة من سنوات وقد غابت عن معظم الاعمال الفنية حتى اتت مبادرة كريمة من وقف " الروم " في كورنيش المزرعة وقدموا لها منزلًا من دون مقابل وقد تكفلت مع فريق عمل " داليا والتجديد " بعملية تأثيثه وإضافة الديكورات الجديدة اليه كي تنعم آمال عفيش بالاقامة المريحة بعد كل المعاناة التي واجهتها .

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ختمت داليا كريم : مسيرتي لم تتوقف يومًا حتى خلال فترة الاجازة التي بدأت في منتصف موسم الربيع كان فريق عملي يتحرك ويقوم بالتحضيرات اللازمة للموسم الجديد من " داليا والتجديد " .

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