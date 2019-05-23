شكرا لقرائتكم خبر عن "التعري" بـ Hustlers لا يشغل بال خطيب جنيفر لوبيز..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز ضحية للشائعات، حيث اعلن أحد التقارير أن لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز و خطيب لوبيز يشعر بالانزعاج و الضيق الشديد بسبب المشاهد العارية التي صورها جنيفر ضمن احداث فيلمها الجديد " Hustlers " .
و وفقا لـ National Enquirer أن لوبيز ستجسد دور راقصة " ستربتيز "، واشار مصدر للموقع بالتقرير المنشور أن رودريجيز يعلن دائما ان بمجرد ان يتزوج جنيفر لوبيز عليها أن تنتقي الأدوار التي تقدمها .
وقد نفي موقع "جوسيب كوب " ما تردد و ذلك بعد التواصل مقرب من الثنائي و الذي أكد ان رودريجيز يدعم مسيرة لوبيز الفنية وليس لديها أي مشكلة مع دورها في Hustlers .
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