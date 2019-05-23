شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى عن ياسمين صبرى: "هتكون من أهم نجمات العالم العربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة نشوى مصطفى بأداء النجمة ياسمين صبرى فى مسلسل "حكايتى" الذى يذاع حاليا ضمن السباق الدرامى، متوقعة أن تكون من أهم نجمات العالم العربى لأنها مواصفات سوبر ستار وكاريزما والكاميرا حابة ملامحها – بحسب نشوى مصطفى –

وكتبت نشوى عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": "ياسمين صبرى هتكون من أهم نجمات العالم العربى — مواصفات سوبر ستار وكاريزما والكاميرا حابة ملامحها وذكية".

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وأضافت: "على فكرة ممكن يكون فيه ممثلات بيمثلوا أحسن منها بس هى حجزت مكان نجومية متوهجة بقالنا فترة معندناش النوعية دى — يعنى مثلاً سناء جميل ومحسنة توفيق ممثلات عباقرة لكن ماكنوش نجمات صف أول — نجمات أفيش يعنى — ياسمين صبرى ممثلة بتلمع".

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.