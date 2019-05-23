شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 18.. مقتل شقيق محمد رجب يصدم هيثم زكى قبل معرفة الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "علامة استفهام"، بمشهد فلاش باك أثناء جلسة بين "جاسر الشواف" محمد ناصر ومروة الشواف جيهان خليل، بعقد اتفاق جديد غير التى اتفقت مع "نوح الشواف" محمد رجب، بأن تتزوج من شقيقه، ليتفق معها بأن ترفض الزواج والمقابل سيكون ميراثه بالكامل، الأمر الذى جعل "مروة" توافق دون تردد ودونأن تسمع شروط الإتفاق الباقية.

فى الجانب الآخر استكمالا لأحداث المسلسل، وبعد قتل شوقى لدكتور "ربيع" عبد الرحمن أبو زهرة وابلاغ نجله "سامح" هيثم أحمد زكى، ليتلقى صدمة كبيرة بعد وفاة والده، وأقام عزاء الذى حضره زملاءئه من داخل المصحة النفسية بالإضافة إلى دكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة، الذى تظاهر بأنه يريد مساعدته رغم أنه وراء جزء كبير من الأحداث والألغاز الخاصة بالمسلسل.

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وتلقى "سامح" اتصالا هاتفيا من "جاسر" أثناء جلوسه فى مكتبه، وقال له لو عاوز تعرف كل حاجة تعالى دلوقتى وبسرعة واوعى تتاخر عليا، ليرد عليه بأنه سيأتى حالا، وبالفعل ذهب سامح، ليجد باب الفيلا التى استأجرها مفتوحا ليدخل ويصدم بالمفاجأة بعد رؤية "جاسر" مقتولا بسكين وغارقا فى دمائه، لتنتهى الحلقة دون معرفة ما حدث وما سيحدث، وما رد فعل "نوح" محمد رجب بعد معرفته بمقتل شقيقه الذى كان يحبه.