شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 18.. وفاء عامر تحرق منزل ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطور الأحداث فى الحلقة الـ 18 من مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى، حيث يظهر "أدهم" – أحمد حاتم- وهو يراقب "على" – أحمد صلاح حسنى – ولكن الأخير يمسك به ويؤكد له أن داليدا لا تحبه، ويهدده اذا تعرض له أو لها مرة أخرى سيتصرف معه بالقوة، ويسمح له بمغادرة المكان واسكندرية بالكامل، وعندما تعلم داليدا بمقابلة على وأدهم تعبر عن قلقها من مطاردته الدائمة لهم إلا أن على يطمأنها.

تقرر داليدا الاشتراك فى مسابقة الموضة دون الخوف من "فريدة عسل" – وفاء عامر التى تحارب فيها، وتقابل فريدة "نسرين" – هنادى مهنى وتطلب وتترك معها رسالة لداليدا بأنها لن تتركها فى حالها وستجبرها على مغادرة الاسكندرية بالكامل، وتؤجر شخصين مجرمين وتطلب منهم ايذاء داليدا على ان تعطيهم مبلغ من المال بعد انجاز ما تطلبه منهم ولكن دون أن تأت باسمها.

أثناء عودة داليدا بصحبة على تجد أن منزلها والذى هيأته ليكون اتيليه لها تشتعل فيه النيران وتصعد مباشرة مع على ولكنها تجد النيرات مشتعلة فى المكان بالكامل ويحاول على ومجموعة من الأشخاص اخمادها ولكن بعد فوات الأون، ولتظهر وفاء عامر وتعطى المجرمين الأموال بعدما نفذا طلبها بحرق اتيليه داليدا وتتوعدها بأنه لا يمكن أن تتواجد معها فى نفس المهنة وأن الصراع بينهما أصبح صراع بقاء.

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مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.