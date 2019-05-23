شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينعى أحد أعضاء فريق عمله: "كان أطيب خلق الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد رمضان، "حريرى" أحد أعضاء فريقه الخاص على صفحته الشخصية على "فيس بوك". وقال محمد رمضان، "أسألكم الفاتحة فى وفاة راجل من فريقى الخاص (حريرى) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله).

محمد رمضان رمضان يعرض له حاليا مسلسل "زلزال"، وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

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