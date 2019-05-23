شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل هوجان الحلقة 18.. محمد إمام يعلم أن رياض الخولى هو من قتل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 18 من مسلسل "هوجان" للنجم محمد امام الذى يعرض على شاشة الحياة، العديد من التطورات على مستوى جميع الشخصيات فى العمل، حيث يظهر "لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز – فى سيارة فارهة داخل الحارة ويقابل "حورس" – أوس أوس – ويطلب منه سرقة الأوراق الخاصة بكمال اللباد" – رياض الخولى – من منزل "بهلول" – صلاح عبد الله.

وكشفت الحلقة عن وجود علاقة قديمة بين كمال وبهلول حيث تواجد الأخير فى مكتبه ليعيد له القديم بأن له نصيب فى الثروة التى كونها كمال حالياً ويطلب الحصول على نصيبه، لتدخل "نور" – هاجر أحمد – ابنة كمال وعندما تخرج تقابل هوجان وتخبره بأن بهلول متواجد مع والدها وأنها علمت بأن والدها يتاجر فى الآثار باعتبار بأن بهلول تاجر آثار أيضاً كما أخبرها هوجان سابقاً.

يخرج هوجان مع نور ويذهبا الى مكان فى الصحراء للتحدث سوياً وينصحها بالسفر خارج البلد وتطلب منه ان يسافر معها، وفجأة يخرج شخص ويحاول طعن نور بسلاح أبيض ولكن هوجان ينقذها ويعرف من هذا الشخص من الذى أرسله ويخبره بأنه حسين الوالى ويذهب هوجان ويحضر حسين الى منزل كمال حتى يأخذ حقه منه هو نور ابنته خاصة وأنه حاول قتلها مرتين.

حورس يخبر "لطفى الحراق" أنه لم يجد الأوراق التى طلب منها سرقتها من عند بهلول ويعطيها لوهجان، فيما يجد "على" – كريم عبد الجواد، نور تجلس مع هوجان ويعاتبها على علاقتها به ويخبرها بأن حسين الولى ورائه العديد من المصائب أما والدها كمال ليس عليه أى شائبة، ثم يظهر "رمضان الوردانى" – أحمد فهيم الذى يريد الثأر من هوجان بعد قتل شقيقه فى المولد ويحل قتل هوجان ولكنه يفشل ويتعامل معه هوجان ويعرف منه بعد تهديده بالقتل أن كمال هو من قتل والده وأن اسمه الحقيقى منصور وليس هوجان.

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مسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سيرنجى، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.