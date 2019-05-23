شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بوصوله لمليار و500 مليون مشاهدة على "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان اليوم بوصول عدد المشاهدات على قناته على يوتيوب إلى مليار و500 ألف مشاهدة منذ انطلاقها وحتى الان، ونشر محمد رمضان عبر حساباته على السوشيال ميديا، معبر عن فرحته بوصوله لهذا الرقم الكبير وقال " الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت المليار وخمسمائة مليون مشاهدة".

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وتتضمن القناة عدد كبير من المشاهد التى أداها فى أعماله الدرامية مثل الأسطورة ونسر الصعيد، ومؤخرا زلزال، حيث تتخطى المشاهد عدد كبير من المشاهدات، كذلك أغنياته التى حقق بها نسب مشاهدات كبيرة وتخطى بها كبار النجوم، بخلاف مشاهد من حفلته الغنائية، وكواليس الأعمال الفنية، وكواليس خاصة من حياته الشخصية .

يذكر أن رمضان يحتفل اليوم بعيد ميلاده، كذلك يحتفل بنجاح مسلسله زلزال، والذى يعرض حاليا ويشاركه البطولة ماجد المصرى وحلا شيحة، و منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى