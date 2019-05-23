محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على مسابقة القرآن الكريم، التي أطلقها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية. وكتب هنيدي: "مسابقة تلاوة القرآن، 12 مليون ريال لأفضل تلاوة وأفضل من يرفع الأذان برنامج يفخر به كل مسلم، شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ". وكان المستشار تركي آل الشيخ أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تفاصيل أكبر جائزة لتلاوة القرآن الكريم، إذ أوضح أن الفائز يحصل علي 5 ملايين ريال سعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. هنيدي يشكر تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.