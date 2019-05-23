لتهنئته على حكايتي.. صلاح حسني يكشف عن "مكالمة" من أسطورة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يكشف فيها عن تلاقيه اتصالا من الفنان محمد صبحي، ليهنئه على دوره في مسلسل حكايتي.

وكتب صلاح حسني: "لم أصدق نفسي عندما تلقيت مكالمة من أسطورة مصرية لتهنئتي على دوري في مسلسل حكايتي، دي مكالمة على راسي وتعطيني دفعة للأمام، كل ما قاله من دعم وكلام بالنسبة ليّ أحلى مكافأة من عند الله، حب الناس ودعمهم ودعم أسطورة كبيرة بحجم الفنان الكبير محمد صبحي شرف على رأسي، شكرا أستاذ محمد صبحي".

مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري وأحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وإسلام جمال ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.